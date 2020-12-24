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رياضة

محمد صلاح ثالثا.. صحفي سكاي سبورتس العالمية يختار لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:52 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
كشف التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية، عن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم عن 2020.

وقال محمد أمين كناني  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من وجهة نظري أفضل 5 لاعبين في العالم 2020، هم:

1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- كيفين دي بروين " مانشستر سيتي "

3-  محمد صلاح "  ليفربول"

4- ساديو ماني " ليفربول".

5- ليونيل ميسي" برشلونة".

يذكر أن  شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، اختارت مؤخرا، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14 جولة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وذكرت شبكة "سكاي" سبورتس، أن محمد صلاح احتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.

وأكدت الشبكة، أنها اختارت الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لـ 32 معيارا، من ضمنها تسجيل الأهداف وصناعتها، وعدد المراوغات.

ويتصدر محمد صلاح ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.
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