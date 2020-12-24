في أول تعليق بعد العفو عنه.. روجر ستون: ترامب أعظم رئيس منذ عهد لينكولن

أُدين روجر ستون، مستشار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق ، في نوفمبر 2019 بسبع تهم جنائية ، بما في ذلك العبث بالشهود والإدلاء بأقوال كاذبة أمام الكونجرس الأمريكي، وخفف الرئيس الأمريكي عقوبته في وقت لاحق ، وفي مساء الأربعاء أصدر ترامب عفوًا كاملًا.





وتحدث روجر ستون في أول مقابلة منذ اندلاع خبر العفو عنه ، ووصف دونالد ترامب بأنه "أعظم رئيس منذ أبراهام لنكولن" وأثنى عليه لامتلاكه الشجاعة للوقوف في وجه "الظلم" الذي تحمله.





قال ستون لمضيف قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون: "نحن سعداء للغاية ، لدي دين كبير من الامتنان لله سبحانه وتعالى لمنح الرئيس القوة والشجاعة للاعتراف بأن ملاحقتي كانت مطاردة ساحرة ذات دوافع سياسية".





واضاف "كان الأمر برمته بمثابة غضب وقبعتي مرفوعة للرئيس". تابع ستون.





وكما قال موظف حملة ترامب السابق بعض الكلمات الطيبة لكارلسون ، الذي كان مؤيدًا صريحًا لفكرة أن عقوبة سجن ستون كانت غير عادلة.





وتابع ستون قائلا "حسنًا تاكر ، شكرًا لتحليلك الرائع وتقريرك حول هذه القضية ، لقد كنت نموذجًا للحقيقة. بارك الله فيك وبارك الله في أمريكا وبارك الله رئيسنا".





واستطرد "شعرت دائمًا بمشاهدة ما فعلوه بك ، إذا كان بإمكانهم فعل ذلك لك ، فيمكنهم فعل ذلك لأي شخص ، ولذا فأنا ممتن لأنك حصلت على عفو كامل ، فأنت الآن مواطن في وضع جيد" ، وفقا لما قاله عبر قناة فوكس نيوز مجادلا مقدم البرنامج.





ومرة أخرى في يوليو الماضي، خفف ترامب عقوبة سجن ستون ، قبل عدة أيام فقط من بدء قضاء 40 شهرًا في السجن.





وأدين ستون بسبع تهم جنائية تضمنت العبث بالشهود وعرقلة الإجراءات الرسمية والإدلاء بتصريحات كاذبة للكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتحقيق المستشار الخاص لروبرت مولر بشأن مزاعم بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.





ولم يتمكن تحقيق مولر في النهاية من إثبات أن "حملة ترامب تآمرت أو نسقت مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات" ، لكن العديد من الشخصيات البارزة لا تزال تصدر أحكامًا بالسجن فيما يتعلق بالتحقيق.





ولم يكن ستون الشخص الوحيد الذي حصل على عفو كامل من ترامب فيما يتعلق بتحقيق مولر: رئيس الحملة الانتخابية للرئيس لعام 2016 ، بول مانافورت ، مدرج أيضًا في قائمة 26 فردًا سيتم حذف سجلاتهم الجنائية تمامًا من جميع الإدانات الجنائية.