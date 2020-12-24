حادث بشع .. 10 كلاب تُمزق وجه خبيرة تجميل روسية |شاهد

عرضت فضائية الغد ، تقريرًا يرصد فتاة عشرينية تعمل خبيرة تجميل ، تعرضت لإصابات بالغة بعد هجوم 10 كلاب برية عليها أثناء سيرها بالقرب من منزلها في مدينة " أولان أودي " ، بجمهورية سيبيريا ، شرق روسيا .
وأضاف التقرير ، أن " تاتيانا
لوسكوتنيكوفا " ، خبيرة تجميل روسية ، وفنانة أظافر ، حيث لم تكن تعلم
أنها على بُعد أمتار من التعرض لحادث بشع ، سيغير حياتها بالكامل .
وأشار التقرير ، إلى أنه عندما كانت تسير
وحدها في مدينة " أولان أودي " ، جنوب روسيا ، فوجئت بمجموعة من
الكلاب يهجمون عليهاـ فسقطت على الأرض ، وأخذت الكلاب تُمزق وجهها وملابسها في
درجة حرارة ، وصلت إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.
وتابع التقرير ، أنه وسط صراخ الفتاة البالغة
من العُمر 20 عامًا ، ونباح الكلاب ، ظهر عدد من الأشخاص لإنقاذها من أنياب الكلاب
المسعورة.
وأكد التقرير ، أن " تاتيانا "
نُقلت إلى المستشفى على الفور ، ووجد أن وجهها كله مُمزق عدا عينيها ، مشيرًا إلى أنها
توجد الآن في العناية المُركزة ، وأن حالتها خطيرة للغاية .
وأكمل ، أن جراحي الأعصاب وأطباء الأنف
والأُذن والحنجرة والوجه والفكين ، يحاولون إعادة الفتاة الروسية إلى ما كانت عليه
في السابق .
وأوضح شقيق " تاتيانا " في رسالة
على موقع التواصل " إنستجرام " ، وفقًا التقرير ، أن شقيقته تمر الآن
بمرحلة خطرة للغاية ، بعد أن مزقت الكلاب وجهها ، مما تسبب في تلف الأنسجة الرخوة
، بشكل لا يمكن التعرف عليها .
ومن جانب الآخر ، قامت الشرطة بفتح تحقيق في
الحادث المروع ، وذلك بعد أن قتلت الكلاب المتورطة في هذا الحادث .