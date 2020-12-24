ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صحة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية في الفرافرة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من غٍد الجمعة، ولمدة يومين بمنطقة عثمان بن عفان بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.





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وفي السياق ذاته، نظمت جمعية "الليدرز" الخيرية بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية مجانية لمرضى الرمد والعيون في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، وتقدم القافلة خدمات الكشف الطبي والعلاج وصرف الدواء وإجراء الجراحات الخاصة بمرضى العيون وذلك في لمدة 3 أيام بمستشفى الخارجة العام.





وفي ذات السياق أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية أبو منقار بمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.





وأضاف محروس، في بيان صحفي، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٣٧١ مواطنًا على مدى يومي ٢١، ٢٢ ديسمبر الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.





وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.





ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.