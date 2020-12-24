رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: أشرف صبحي وزير المرحلة

وجه الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، التحية والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لنجاحه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعطاء أولوية قصوى للاهتمام بمختلف القضايا التى تهم الشباب المصري ومشاركته فى الحياة السياسية.





وقال "مطر" فى تصريحات له اليوم إن الدكتور أشرف صبحي هو وزير المرحلة فى كل ما يتعلق بالتنشئة السياسية الصحيحة للشباب المصرى ومشاركة الشباب مع مختلف مؤسسات الدولة فى التصدى بكل حسم وقوة للدفاع عن الدولة المصرية معربًا عن سعادته الغامرة فى الدور الكبير والناجح الذي يقوم به شباب مصر فى المواقع القيادية التى حظى بها فى مختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والشعبية بالدولة.





وأشاد الشيخ كامل مطر بالاهتمام الكبير من الدكتور أشرف صبحى بتطوير وتحديث مراكز الشباب بجميع المحافظات المصرية بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية بصفة خاصة، إضافة إلى تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات الشبابية لتوعية الشباب المصرى بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر خاصة بعد نجاح القيادة السياسية فى تثبيت أركان ومؤسسات الدولة المصرية.





كما وجه الشيخ كامل مطر التحية للشباب المصرى الذى تقدم الصفوف فى ترسيخ ثقافة العمل الحر، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التى حققها شباب رجال الأعمال والاستثمار فى الانخراط فى إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مطالبا من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للشباب لإدارة وتملك هذه المشروعات.