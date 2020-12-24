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محافظات

قرار جديد بحظر التصالح على مخالفات بناء فى الإسماعيلية.. تفاصيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:25 م
قرار جديد بحظر التصالح
قرار جديد بحظر التصالح علي بعض مخالفات البناء.. تفاصيل
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انجي هيبة

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا برقم 900 لسنة 2020بحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء  طبقا للمادة الأولي من القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 .

ونص القرار علي حظر التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة و حقوق الإرتفاع المقررة قانونا مالم يكن قد تم الإتفاق بين طالب التصالح و أصحاب حقوق الأرتفاع على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إليه، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطرز المعماري المتميز ، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار و حماية نهر النيل ،و تغيير الإستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية .

كما يحظر التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة و يستثنى من ذلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 و المشروعات الحكومية ذات النفع العام و الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية و توابعها والمدن علي النحو الوارد باللائحة التنفيية للقانون 17 لسنه 2019 المشار إلية و يقصد بتلك الكتل المباني المكتملة و المتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان و المقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة و طبقا للتصوير الجوي فى 22 يولية 2017 و التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة .

ونص القرار  علي حظر إتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثار بشأنها منازعات على الملكية سواء كانت هذة المنازعات قضائية أو عرفية و سواء كانت الجهات الإدارية طرف فيها من عدمه الا بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة علي طلب توفيق الاوضاع المقدم من صاحب الشأن علي الأراضي و سداد كامل المقابل المستحق علي تلك الارض و تقديم ما يفيد أنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال و في جميع الأحوال الخاصه بمنازعات الملكية يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد إنهاء المنازعة ومعترف به قانونا و مقبول لدى الجهة الإدارية .

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