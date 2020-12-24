ليلى علوي تستعد للكريسماس داخل بيتها : عيد ميلاد سعيد | شاهد

شاركت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ليلى علوي من داخل بيتها في تجهيزات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وبجانبها شجرة الكريسماس والزينة والاجراس.

وعلقت ليلى علوي، قائلة: " من بيتي إلى منزلك، القريب والبعيد أتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎁🎄"

وتفاعل مع ليلى علوي عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا لها عن حبهم وتمنوا لها سنة جديدة سعيدة، وكانت أبرز التعليقات كالتالي: " دمتي جميلة مشرقه_ سنة سعيدة عليكي يا أجمل لولا"

و اعتذرت النجمة ليلى علوي، عن عدم المشاركة في مسلسل «سيرة الحب» اسم مؤقت، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح، والمقرّر تصويره خلال الأسابيع القادمة، حيث تقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وهو من إنتاج شركة الجابري.

فيما بدأت النجمة ليلى علوي تصوير المشاهد الأولى من فيلم «ماما حامل»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إنتاج عدة شركات، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وويزو وسامي مغاوي ومحمد سلام واَخرون، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويجسد دور زوج الفنانة ليلى علوي الفنان بيومي فؤاد، وينجب منها طفلين، يؤدى دورهما حمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهم أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، إضافةً إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

يذكر أن النجمة ليلى علوى، انتهت أيضًا من تصوير فيلم «التاريخ السري لكوثر» تأليف وإخراج محمد أمين، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الآن.

والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبد الرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

كان آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.