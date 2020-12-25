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حوادث

أمن الدقهلية يضبط طالب صيدلة يدير أكاديمية تعليمية وهمية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:48 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط طالب بكلية الصيدلة  بجامعة جنوب الوادى  يدير أكاديمية وهمية بقرية ميت الخولي التابعة امركز منية النصر إدعاء التدريب على تخصصات طبية مثل التمريض والتحاليل، وتخصصات في البترول والحاسب الآلي، لتحقيق مكاسب مالية.

ورد إخطارًا بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام محمد. ف 21  عاما طالب بكلية الصيدلة جامعة جنوب سيناء، و  ابراهيم. م، 68 عاما بالمعاش  بإدارة كيان تعليمي وهمي تحت مسمى "أكاديمية النيل للتدريب والدراسات" بقرية ميت الخولي دائرة مركز منية النصر، دون الحول على التراخيص اللازمة، ويمارسان خلاله نشاط منح دورات ومنح في تخصصات التمريض والتحاليل، وفني بترول، فني محاسب، وبرامج تدريب في اللغة الإنجليزية.

وبتقنين الاجراءات تم ضبطهم في المقر الكائن وبتفايش المقر عثر على  أجهزة كمبيوتر، وإكليشيهات أختام، وبعض الشهادات المختلفة، وطابعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٧٨٨ لسنة ٢٠٢٠  جنح  مركز شرطة منية النصر واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .
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