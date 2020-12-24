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المجلس الأوروبي: صفقة ما بعد بريكست تساعد في علاقة وثيقة مع بريطانيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بريكست
بريكست
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على صالح
أعلن المجلس الأوروبي اليوم الخميس، بعد وقت قصير من الإعلان عن الصفقة، عن أن اتفاق التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين أوروبا والشرق الأوسط خطوة كبيرة نحو علاقة وثيقة.


وجاء في بيان المجلس أن "الإعلان عن توصل المفاوضين إلى اتفاق يعد خطوة كبيرة إلى الأمام لإقامة علاقة وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".


وأضاف البيان "بالنسبة لمواطنينا وشركاتنا فإن الاتفاق الشامل مع جارنا وصديقنا وحليفنا هو أفضل نتيجة. أظهر الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية الوحدة والتصميم في مفاوضاته مع المملكة المتحدة". 


ونقل عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قوله "سنواصل الحفاظ على نفس الوحدة".
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