بالأسماء .. تشكيل لجان اتحاد الطلاب جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن ختام ماراثون انتخابات المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب الجامعة، بفوز الطالب محمد إبراهيم محمد طالب الهندسة رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمد سعيد السيد ابراهيم بكلية العلوم نائبا لرئيس اتحاد الطلاب عن العام الأكاديمي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ، مشيدا بالتزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية أثناء إدلائهم بأصواتهم الانتخابية، وطوال فترة الانتخابات و التي استمرت من ١٠- ٢٤ ديسمبر الحالي.





ومن ناحيته أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إننا نضع اليوم حجر أساس لاتحاد طلاب جديد بالجامعة؛ إعلاء لقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة، وحسن التنظيم، والمشاركة الإيجابية الفعالة من جميع الطلاب، مؤكدا إن اتحاد طلاب الجامعة هو خير سفير وممثل مشرف للجامعة على مستوى كافة المحافل المحلية والدولية.





وقال إن تشكيل لجان اتحاد الطلاب جاءت على النحو التالى فاز الطالب مصطفى ممدوح أحمد بأمانة لجنة الأسر والاتحادات الطلابية و الطالب أيوب فؤاد صالح أمينا مساعدا ، وفي اللجنة الرياضية فاز الطالب احمد حمادة رأفت أمينا، و والطالب احمد محمود الحبلاوي امينا مساعدا، والطالبة ريم محمود امين للجنة الثقافية العليا، والطالب محمود احمد أمينا مساعدا، وفوز الطالب زياد السيد سعد امينا للجنة الفنية العليا والطالب سليم مجدي أمينا مساعدا ، و الطالب مصطفى محمد جودة امينا للجنة العليا للجوالة والخدمة العامة، و الطالب عماد مؤنس أمينا مساعدا ، والطالب محمود احمد عبد المقصود أمين اللجنة الاجتماعية العليا، والطالب إسلام محمد حجاب امينا مساعدا، وفوز الطالب أحمد أمين البهنسي أمين اللجنة العلمية العليا، والطالب شريف خالد مغربي أمينا مساعدا.





وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إنه بانتخاب الأمين والأمين المساعد للجان العليا ، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب فقد تم العرس الانتخابي والاستحقاق الطلابي داخل جامعة قناة السويس؛ و شهدت انتخابات اللجان العليا تنافس ٢٥٦ طالبا وطالبة ممثلين لـ ١٦ كلية.

جدير بالذكر إن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يترأس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وبعضوية الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد سعد المحامي بالشئون القانونية عضو قانوني، والطالب يحيي زكريا ، والطالبة منة الله سيد أحمد طلاب من غير المرشحين بالانتخابات.





اقرأ أيضا: