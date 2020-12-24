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الشتاء حتى الآن دافئ .. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:45 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية رغم بدء البلاد فصل الشتاء، موضحًا أن الانخفاضات تكون فى الساعات المتأخرة من اليوم.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، ببرنامج " اليوم " تقديم الإعلامية سارة حازم، أأن الشتاء حتى الأن دافئ، ولكل على الجميع ارتداء الملابس الثقيلة.

وأشار إلى أن البلاد تشهد فى الصباح وحتى السابعة صباحًا شبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر و السير بسرعات منخفضة.

ولفت إلى أن الأمطار التى ستشهدها البلاد فى الفترة المقبلة ستكون خفيفة، ولكن غير مؤثرة.

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