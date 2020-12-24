ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:38 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم ٢٠٢١.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير للرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأشار الرئيس إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتوافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق في هذا الصدد للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نص كلمة الرئيس في اجتماع القمة التنسيقي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

الاتحاد الأفريقي يعقد قمة مصغرة بشأن كورونا.. سيريل رامافوزا: الفيروس تسبب فى انتكاسة فى مشاريع التكامل.. استراتيجية القارة خففت من الوباء.. رئيس المفوضية: منطقة التجارة الحرة فرصة للتحول الهيكلي

السيسي : مصر تتطلع لتطويرعلاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات

مدبولي أمام القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية

دقيقة صمت.. القمة الأفريقية الاستثنائية تحيي ذكرى حفظة السلم وضحايا العنف.. صور

منطقة التجارة الحرة القارية تدخل حيز التنفيذ يناير 2021.. قمة استثنائية لاعتماد الأدوات القانونية.. رئيس الاتحاد الأفريقي: أفريقيا مصممة على تولي مسولية مصيرها.. وموسى فكي: تحقق حلم الآباء

ترشيحاتنا

نيجيريا.. سلالة مختلفة من فيروس كورونا تثير الرعب بسرعة انتشارها

أسرع من الرصاصة.. حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض في أعياد الكريسماس

خالد الغندور يوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب

أشرف صبحي والخطيب أول الحاضرين إلى جنازة رئيس نادي الزمالك.. فيديو وصور

الشتاء حتى الآن دافئ .. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

بروتوكول علاج فيروس كورونا مصري.. أبرز 10 تصريحات لـ لجنة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة للغاية.. قصة أول أم بريطانية تنجب 3 توائم من رحمين مختلفين

ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور

أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر