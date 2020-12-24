السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم ٢٠٢١.





وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير للرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.





وأشار الرئيس إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس بدورها على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.



