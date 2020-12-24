ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة أوروبية مستقلة.. أول تعليق لـ رئيسة وزراء أسكتلندا بعد إبرام اتفاق البريكست

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:42 م
رئيس وزراء اسكتلندا
رئيس وزراء اسكتلندا
Advertisements
شيماء مصطفى
رحبت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجين، اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت ستورجين: "حان الوقت لنصبح دولة أوروبية مستقلة".

وكانت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجين، أكدت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقبل سريعًا إعادة انضمام أسكتلندا إليه في حال استقلالها.

وكان مسؤولون من المملكة المتحدة، أعلنوا، اليوم الخميس، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أخيرا، التوصل لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية وبريطانية، قولها إن المملكة المتحدة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيبقى يعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الحفاظ على السيادة كان جوهر مفاوضات بريكست، معربة عن الاستعداد لتنفيذ اتفاق بريكست.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمة بريكست.. بريطانيا تدخل المرحلة الأخيرة من مفاوضات التجارة مع أوروبا

تمديد المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعلن إحراز تقدم مع بريطانيا بشأن البريكست

بريكسيت.. قصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

اتفاق تجاري حول البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

تطورات جديدة بشأن صفقة البريكست

أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست

ترشيحاتنا

نيجيريا.. سلالة مختلفة من فيروس كورونا تثير الرعب بسرعة انتشارها

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

محمد صلاح في المركز الثامن.. الجارديان تعلن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2020

«المركزي»: حسم قرار احتساب رسوم عمولات البنوك.. الأحد المقبل

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

وفاة محمد مهدلي صاحب الفيديو المسيء للقرآن الكريم في الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة للغاية.. قصة أول أم بريطانية تنجب 3 توائم من رحمين مختلفين

ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور

أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر