مصطفى بسيط يهنئ عمرو دياب على أغنية محسود

هنأ الفنان مصطفى بسيط، الفنان عمرو دياب بأغنيته الجديد محسود.





ونشر مصطفى بسيط صورة له مع عمرو دياب وعلق عليها قائلا: "ده إحنا اللي نقولك محسود على عينك يا جميلة، ليه الأغنية الأغنية العسل دي دايما ممتعنا وبتبسطنا".





وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها.





"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".



