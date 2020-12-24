ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى بسيط يهنئ عمرو دياب على أغنية محسود

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:38 م
عمرو دياب ومصطفى
عمرو دياب ومصطفى بسيط
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الفنان مصطفى بسيط، الفنان عمرو دياب بأغنيته الجديد محسود.

ونشر مصطفى بسيط صورة له مع عمرو دياب وعلق عليها قائلا: "ده إحنا اللي نقولك محسود على عينك يا جميلة، ليه الأغنية الأغنية العسل دي دايما ممتعنا  وبتبسطنا".

وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود" أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها. 

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أغنية "محسود" لعمرو دياب بصوت رامي صبري

الفنانون يردون على تحدي عمرو دياب ويغنون "محسود".. والهضبة يرد: أحسنتم وإيه الحلاوة دي!

أيمن بهجت قمر لـ عمرو دياب: لو غنيت هتعملي بلوك.. والهضبة يرد: ياما استحملتك

محمد محسن يشارك في تحدٍ محسود.. شاهد

بعد إطلاق أغنية محسود.. الجمهور لـ عمرو دياب: دايما بتعمل عظمة

برومو محسود لـ عمرو دياب يتخطى حاجز الـ مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

فييرا رفضه.. صدى البلد يكشف أسباب ابتعاد الحضري عن تدريب حراس النجم الساحلي

خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

«المركزي»: حسم قرار احتساب رسوم عمولات البنوك.. الأحد المقبل

من الملزم باستضافة الأم الابن أم الابنة.. الإفتاء ترد

نبيلة عبيد تكشف أصعب مشاهدها في توت توت .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

للاحتفال في البيت.. 5 خطوات بسيطة لتزيين المنزل في الكريسماس