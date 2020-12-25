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بين الناس

بلاعة صرف صحى بدون غطاء تنذر بكارثة فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية..صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تشهد مدينة المستقبل كارثة حقيقية بوجود بلاعة صرف صحى بدون غطاء ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ الاسماعيليه لتغطية البلاعة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

ويقول سكان مركز ابو صوير الاسماعيليه تعاونيات ب امام وخلف عماره 47 تعاونيات ب مدينه المستقبل في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من وجود بلاعة بدون غطاء على طرق عام خلف سوق الخضار تنذر بكارثة لتفادة سقوط أطفال فيها.

وأضافوا  تقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى لرئيس مركز ومدينة ابو صوير و شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية لتغطية البلاعة حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي لكن دون جدوى . 
وأشار فى الأمس سقط أحد الأطفال بداخلها و كان على وشك الموت.

وطالب المواطنون من محافظ الاسماعيلية بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البلاعة المكشوفة خاصة انها تقع بجانب سوق الخضار  خشية سقوط أحد السيدات أو الاطفال المرافقة لامهاتهم  أو المارة بالشارع بالسقوط فيها .

للتواصل مع السكان من خلال رقم 
0 100 425 0708
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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