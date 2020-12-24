زعيم حزب العمال: صفقة خروج بريطانيا تصب في المصلحة الوطنية

أصدر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بيانًا قال فيه إن حزبه سيتوصل إلى رد رسمي على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم تحقيقها للتو في بروكسل.





وأضاف ستارمر أن حزب العمل طالما حث الحكومة على التوصل إلى اتفاق تجاري "لأن ذلك في المصلحة الوطنية".



