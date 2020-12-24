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أخبار العالم

زعيم حزب العمال: صفقة خروج بريطانيا تصب في المصلحة الوطنية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:43 م
ستارمر
ستارمر
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على صالح
أصدر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بيانًا قال فيه إن حزبه سيتوصل إلى رد رسمي على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم تحقيقها للتو في بروكسل.

وأضاف ستارمر أن حزب العمل طالما حث الحكومة على التوصل إلى اتفاق تجاري "لأن ذلك في المصلحة الوطنية".

وبعد محادثات ليلة الأربعاء بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بروكسل ولندن ، من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيانًا بشأن اتفاق محتمل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إنه يتوقع أن تتم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم. 

وأضاف أنه تم الاتفاق على المصايد من حيث المبدأ ، لكن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.

وتابع "كنت أتمنى أن أتحدث إليكم هذا الصباح بالتوازي مع الإعلانات الكبيرة التي تحدث في كل من لندن وبروكسل ، لكننا ما زلنا نتوقع ذلك في وقت لاحق اليوم."

وبحسب وزير الخارجية ، فقد تم تأجيل إحاطة بروكسل بشأن الأسماك ، المقرر عقدها الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ، مع استمرار المحادثات.

الخلافات الرئيسية بين الطرفين سببها نظام الصيد ، حيث تعتزم لندن الحفاظ على السيادة على عدد من مناطق الصيد ، بينما تحاول بروكسل الحفاظ على حق ممارسة الصيد التجاري في تلك المناطق للصيادين من عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم تجد لندن وبروكسل أرضية مشتركة بحلول 31 ديسمبر ، فلن تكون المملكة المتحدة خاضعة لقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي ، مع دخول قواعد منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ لكلا الجانبين في عام 2021 ، بما في ذلك التعريفات الجمركية وفحص الحدود الكامل للسلع المتدفقة عبر القناة الإنجليزية.
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