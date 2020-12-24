جامعة بنها تبحث آليات التعاون العلمي المشترك مع المعامل المركزية للرصد البيئي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محسن يسري مدير المعامل المركزية للرصد البيئي والدكتور حسام الدين جاهين مسئول ملف التعاون العلمي بين المعامل المركزية والجامعة بحضور الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.









وقال الدكتور ناصر الجيزاوى أن هذا اللقاء يأتي برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وفي إطار بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين جامعة بنها المعامل المركزية للرصد البيئي بالقناطرالخيرية في المجالات البحثية المختلفة.





وأضاف الجيزاوي ان تم بحث إمكانية إقامة البرامج التدريبية والمشروعات البحثية وتبادل الخبرات والاستعانة بالكوادر العلمية المتخصصة والاستفادة الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية من المعامل والكوادر البشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدعم الابتكار العلمي لدي الطرفين بما يدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة المخرجات البحثية.





من جانبه أشار الدكتور محمد بسيوني الى أن اللقاء ناقش تنظيم برامج تدريبية علي نظام إدارة الجودة للمعامل وكيفية تصميم نماذج لقياس الجودة وتقييم المخاطر.





كما تناول ايضًا أساليب التقنية المتخصصة والمصممة لقضايا البيئية والأمان البيئي والمؤشرات البيئية المختلفة ومناقشة تنظيم برامج للتدريب علي الأجهزة العلمية الحديثة ذات الكفاءة العالية بالاضافة الى سبل التعاون المشترك في المشروعات البحثية المختلفة.





من ناحية اخرى أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، عن فوز الطالب محمد عاطف سعيد الرفاعي بكلية الطب البشري بالتزكية.

وفي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد فاز الطالبة هاجر وجدي الجرواني بكلية الفنون التطبيقية بالتزكية ، كما تمت انتخابات والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة.





وجرت الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.





من جانبهم قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة مشيرًا إلى أن طلاب بنها كانوا جادين في إختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات مؤكدين علي دعمهم كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية.