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حوادث

ضبط رجل "حلق شعر" شقيقته المسنة بالاشتراك مع ابنها بطنطا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:17 م
السيدة
السيدة
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احمد علي
تمكنت الاجهزه الامنيه بالغربية اليوم من ضبط رجل تعدى علي شقيقته مسنه بالاشتراك مع ابنها وتعذيبها بحلق شعر راسها بالقوه الجبريه كرها عنها بطنطا .


وكانت مدينة طنطا شهدت  واقعة مؤسفة، حيث تعرضت أم للاعتداء، من شقيقها وابنها، اللذان "حلقا" شعرها، وحبساها بالمنزل ووضع بوابات حديديه لعدم خروجها ومنعها من الطعام.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا للسيدة "ه.ال.غ"، 53 سنه مقيمة حي اول طنطا بعد حلاقة شعرها.


و كلفت اداره البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وحررت الأم المحضر رقم86 أحوال اول طنطا ضد شقيقها وابنها للعرض على النيابة العامة، وبدء التحقيقات معه.
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