ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيهاب جلال يقرر استمرار رجب عمران في هجوم المقاصة أمام المصري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:01 م
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى

استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على استمرار الدفع بـ رجب عمران فى مركز المهاجم خلال مواجهة المصرى المقرر إقامتها السبت المقبل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .



ونجح رجب عمران فى خطف أنظار الجهاز الفنى للمقاصة خلال مواجهة طلائع الجيش الماضية والتى فاز بها الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف بعد الأداء الجيد الذى قدمه اللاعب والتحركات الجيدة التى يتمتع بها .



وكان جلال قرر تغيير مركز رجب عمران فى الملعب واعتمد عليه كمهاجم بدلا من لاعب وسط مهاجم ، وجاء مشاركة عمران فى هذا المركز بدلا من مروان حمدى المهاجم الرئيسي للفريق والذى كان جالسا على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الطلائع .



وعلى الجانب الآخر ، أعلن العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات والاستثمار بالنادي ، ان فريق كرة الصالات بالمقاصة، ليس متضمنًا في بنود عقد رعاية الراعي الرسمي للنادي، موضحًا أن الادارة الحالية للنادي غير مسئولة عن هذا الفريق رسميا.


وأضاف سيد متولي، أن فريق كرة الصالات، هو فريق شركات في الاساس، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية، وليس تحت إشراف نادي المقاصة، موضحًا أن راعي المقاصة يحترم تعاقده، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكل القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات.


وأوضح متولي ان عبدالخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال؛ حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص على تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. المقاصة يكشف عن الراعي الجديد للفريق وتولى جلال المسئولية الفنية

بعد التعاقد معه .. أول قرار لـ إيهاب جلال فى مصر للمقاصة

بعد تعثر ضمه لـ الزمالك| المقاصة يستغل إيهاب جلال للتعاقد مع أحمد الشيخ

المقاصة يبرم 5 صفقات قوية في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

7 لاعبين مؤثرين .. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة المقاصة في الدوري

تفاصيل جلسة المشرف على الكرة بالمقاصة مع اللاعبين قبل مواجهة إنبي.. صور

ترشيحاتنا

روبي تتألق بفستان أحمر مثير عبر انستجرام.. شاهد

إصابة الفنان كريم فهمي بفيروس كورونا

رغم انفصالهما.. مجدي الهواري يوجه رسالة إلى غادة عادل

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

مفيش خلافات.. كلوب يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد