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محافظات

المئات يتجمعون أمام مقابر قرية النجيلة انتظارا لجثمان الغريق شادي.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:20 م
المئات يتجمعون أمام
المئات يتجمعون أمام مقابر قرية النجيلة انتظارا لجثمان الغريق
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أسماء الجنبيهى

تجمع المئات من أهالي وأصدقاء الغريق شادي عبدالله زعمار، وسط حالة من الحزن والأسى، عقب الإنتهاء من صلاة المغرب أمام المقابر بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول الجثمان تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير.


وتمكنت قوات الإنقاذ في محافظة الإسكندرية من العثور على جثمان آخر غريق شاطيء النخيل بمحافظة الإسكندرية، الذي لقي مصرعه في  للعينة الثانية من الجثة والتحفظ عليها بمشرحة الإسعاف بعد مرور 5 شهور على وقوع الحادث.


وكان الآلاف من أهالي قرية النجيلة والقري المجاورة، أدوا صلاة الغائب على شادي، في مسقط رأسه مساء يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس بعد صلاة المغرب أمام ساحة مسجد اللواء فياض بعد تعذر العثور جثته.


يذكر أن 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر يوم 10 يوليو الماضى، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.


حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال جزء من الجثة بدون رأس من أمام حواجز شاطئ النخيل إلا أنه تعذر أخذ البصمة الوراثية منها لتحليلها.


اقرأ أيضا :-  الصحبة الصالحة.. أصدقاء الغريق شادي ينتظرون الجثمان بقراءة القرآن والدعاء


المئات يتجمعون أمام مقابر قرية النجيلة انتظارا لجثمان الغريق شادي.. صور
المئات يتجمعون أمام مقابر قرية النجيلة انتظارا لجثمان الغريق شادي.. صور
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