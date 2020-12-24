جامعة الوادى الجديد تستكمل فعاليات دورة تأهيل معلمى محو أمية الكبار

يستكمل مركز محو الامية وتعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد دورة تدريبية بعنوان (إعداد معلم الكبار ) تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وبحضور علاء مطعنى مدير عام فرع جهاز محو الامية وتعليم بالمحافظة والدكتورة ايمان فاضل مدير مركز تعليم الكبار والدكتور ابو بكر ادم مدير وحدة المهارات الحياتية بالمركز والدكتورة منار علي سعيد منسق كلية الآداب بالمركز و محمود عثمان منسق البروتوكولات بفرع محو الامية بالوادى الجديد ونجلاء فتحى ادارى الوحدة.





وقالت الدكتورة ايمان فاضل مدير مركز محو الامية وتعليم الكبار بالجامعة، ان الدورة التدريبية عقدت بقاعة التدريب بالمبنى الادارى للجامعة بطريق الداخلة وسط اجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة لجميع الرواد والحضور بتلك الدوره التدريية.

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وأضافت ان الدورة التدريبية تستهدف تدريب طلاب كليات التربية والاداب والتربية الرياضية علي كيفية محو الامية وتعليم الكبار وذلك بالتعاون مع الهيئة العامه لتعليم الكبار بمدينة الخارجه بمحافظة الوادي الجديد.





ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أن ذلك ياتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء نهائيًا على الأمية ومحو اثارها ، مؤكدا على ان جامعة الوادى الجديد حريصة علي تقديم كافه أنواع الدعم من خلال التعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار وذلك للقضاء على الأمية نهائيًا بقرى ومراكز ومدن الوادى الجديد.





وقال علاء مطعنى مدير عام فرع محمو الامية وتعليم الكبار ان تلك الدورة التدريبية تعد اولي الدورات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد حيث سيتم عقد سلسله من تلك الدورات باروقة كليات الجامعة وذلك في اطارالبروتوكول الموقع بين مركز محو الامية وتعليم الكبار بجامعة الوادى الجديد و الهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء اشتراط الجامعة لمحو أمية عدد من المواطنين على الأقل كحد أدنى للتخرج لطلاب كليات التربية والاداب والتربية الرياضية والحصول على شهادة التخرج من الجامعة.





يأتي ذلك في اطار تعاون جامعة الوادي الجديد مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.