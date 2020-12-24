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محافظات

فيها حاجة حلوة.. ضابط شرطة يحمل سيدة عجوز ويستخرج لها شهادة ميلاد وبطاقة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:34 م
ضابط شرطة يساعد
ضابط شرطة يساعد سيدة عجوز
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احمد علي
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية اليوم تداول واقعة انسانية لإقدام ضابط شرطة علي حمل سيدة عجوز ومساندتها لاستخراج أوراق خاصة بها بمحيط منطقة السيد البدوي بطنطا .


وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عن سعادتهم لقيام النقيب مجدى الصباغ رئيس نقطة مسجد السيد البدوي بطنطا بمساعدة سيدة مسنة لاستخراج شهادة ميلاد وبطاقة شخصية على نفقته الخاصة .

وأكدت التعليقات، أنها لفتة أنسانية ومحترمة من ضابط شرطة عندما شاهد سيدة مسنة تدعى "عواطف" كانت فى زيارة لمسجد السيد البدوى ولا يوجد معها أى أوراق رسمية تثبت شخصيتها فقام باصطحابها إلى مكتب السجل المدنى لاستخراج شهادة ميلاد وبطاقة شخصية .

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرر  إغلاق عدد ١٠٣٤ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد (٢٢٨) محل، عدد (١٤) سوق، عدد (٨٧) مطعم، عدد (١٤١) مقهى، عدد (١٠٦) ورشة و ( ٤٥٨) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

وكذلك تم غلق وتشميع عدد (١٠٢) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.

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