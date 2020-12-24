ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد حسن راؤول يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية منير الجديدة باب الجمال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالتعاون مع الكينج محمد منير في أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "باب الجمال".

قال أحمد حسن راؤول، في تصريح لـ "صدى البلد": "أغنية مبهجة فيها روح منير مع طريقتي في الكتابة .. عملت مزيج كدة وكتبت بشكل مختلف عني جدا أول مرة أعملها وغالبا مش هعملها تاني عشان محدش بيغني اللون ده غير منير واتمنى ان الاغنية تنجح والناس تحبها عشان احنا تعبنا فيها جدًا جدًا".

أغنية "باب الجمال، من البوم "باب الجمال" كلمات: أحمد حسن راؤول، والحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وإنتاج : قنوات.

يذكر أن منير، نشر بوستر الألبوم وعلق عليه قائلا: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك.. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل أي حد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باب الجمال .. طرح أحدث ألبومات الكينج محمد منير خلال أيام

تطورات الحالة الصحية لـ الكينج محمد منير | القصة كاملة

أنا رايق.. محمد منير يروج لألبومه الجديد باب الجمال.. شاهد

ربنا يخليك لينا.. فيفي عبده توجه رسالة لمحمد منير بعد طرح برومو باب الجمال

بعد طرح البرومو الترويجي.. كل ما تريد معرفته عن ألبوم محمد منير «باب الجمال»

بعد التعافي من الوعكة الصحية.. محمد منير يظهر بـ"خرزة زرقا"| شاهد

ترشيحاتنا

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

مفاجأة.. استقالة طلعت يوسف من تدريب الإسماعيلى ومحاولات لإقناعه بالبقاء

أشرف صبحي والخطيب أول الحاضرين إلى جنازة رئيس نادي الزمالك.. فيديو وصور

روبي تتألق بفستان أحمر مثير عبر انستجرام.. شاهد

نبيلة عبيد تكشف أصعب مشاهدها في توت توت .. فيديو

بفستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد