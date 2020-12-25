اقتصاد البحرين.. وزير الصناعة يترأس وفد لجنة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون مع الدول الأخرى

ترأس زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المشارك في اللقاء النقاشي الثاني للجنة التعاون التجاري حول موضوع مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول والتكتلات الأخرى وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف ووزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وشارك في الاجتماع إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، والسيدة رنا أحمد الأحمد القائم بأعمال مدير إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية.