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أخبار العالم

البرلمان الأوروبي: التصويت على الاتفاق التجاري مع بريطانيا العام المقبل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:03 م
ديفيد ساسولي
ديفيد ساسولي
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شيماء مصطفى
رحب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا سيشكل شراكة جديدة الآن بين الجانبين.

وقال ساسولي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "سنحلل ونفحص الاتفاق التجاري مع بريطانيا الآن، وسنصوت عليه العام المقبل"، مؤكدا أنهم سيكونون مسؤولين من أجل تقليل الاضطراب الذي يصيب المواطنين ومنع فوضى عدم وجود صفقة.

وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلهما أخيرا، لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية وبريطانية، قولها إن المملكة المتحدة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيبقى يعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الحفاظ على السيادة كان جوهر مفاوضات بريكست، معربة عن الاستعداد لتنفيذ اتفاق بريكست.
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