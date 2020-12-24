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رياضة

خاص| شقيق بيج رامي: فرحتنا به لا توصف .. والإنجاز باسم مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
أكد إيهاب السبيعي الشقيق الأكبر لـ ممدوح السبيعي "بيج رامي" أن سعادته لا توصف مشيرًا إلى أن الأهم فرحة مصر. 

وقال إيهاب السبيعي شقيق بيج رامي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " فرحتنا لا توصف على الإطلاق بنجاح أخي رامي ".

وتابع : " التتويج بالبطولة شيء يدعو للفخر باسم مصر وباسم كل المصريين ".

وأضاف : " سيزور كفر الشيخ للاحتفال مع أهل بلدته وتحقيقه لهذا الانجاز الذي لا يصدق ".

واختتم : " يارب مصر تفضل فرحانة دايمًا ورامي يفرح المصريين كمان وكمان ".

 
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما اأثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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