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رياضة

بسبب كورونا .. تأجيل مباراة الجزيرة وطلائع الجيش بدوري السلة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:22 م
كرة السلة
كرة السلة
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عمرو الحلوانى

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، تأجيل مباراة الفريق الأول بنادي الجزيرة أمام فريق طلائع الجيش المقرر اقامتها غدًا الجمعة ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس للثامن في دوري المرتبط.


وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين لاعبي فريق الجزيرة والجهاز الفني للفريق.


وكان فريق الجزيرة يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب طلائع الجيش.

 

وحقق الفريق الأول لنادي الجزيرة في مباراة الذهاب الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 92-74.

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