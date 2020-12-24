أمين الفتوى: سجدة التلاوة يشترط لها الطهارة وهذا الحل البديل

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجدة التلاوة تحتاج إلى طهارة، مشيرا إلى أن الحل البديل لسجود التلاوة أن يقول الإنسان 4 مرات سبحان الله والحمدلله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.





ماذا نقول فى سجدة "المصحف" التلاوة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأجاب "شلبي"، قائلًا: من كان يقرأ القرآن الكريم وقابله سجدة تلاوة فيسجد ويقول ""سبحان ربي الأعلى ""3 مرات، وممكن يقول دعاء ذكرته السيدة عائشة نقلًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سجود التلاوة وهو ""سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين"".





ماذا يقال في سجود التلاوة أثناء الصلاة وعند قراءة القرآن يعد السجود عند تلاوة إحدى آيات السجود من الأمور المستحبة شرعًا وليس واجبًا، ويجوز أن يكتفى الساجد بقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات كما يفعل في سجود الصلاة، وهناك شروط يجب توافرها لدى كثير من الفقهاء عند سجود التلاوة منها استقبال القبلة وستر العورة، والطهار من الحدث الأكبر والأصغر.





دعاء سجود التلاوة ورد أيضًا بعض الأدعية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يجوز أن تقال في سجود التلاوة ومنها: «اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ»، «اللَّهمَّ اكتب لي بها عندَكَ أجرًا وضع عنِّي بها وزرًا واجعلْها لي عندَكَ ذخرًا وتقبَّلْها منِّي كما تقبَّلتَها من عبدِكَ داودَ».





ماذا يقال في سجود التلاوة ذكر الإمام النووي: ويستحب أن يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» ،وأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام». ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز، ثم يرفع رأسه مكبرًا كما يرفع من سجود الصلاة.



