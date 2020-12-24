مبادرة جديدة لدعم الأطقم الطبية والأسر الأولى بالرعاية للتصدى لكورونا.. نواب: دعموا الدولة فى ظروف استثنائية وغير مسبوقة.. ويؤكدون: جاءت لتكرس الدور الاستثنائي لصندوق تحيا مصر

برلماني:

صندوق تحيا مصر لعب دورًا محوريا في مساندة الدولة خلال جائحة كورونا





حقوق البرلمان:

القيادة السياسية أدارت أزمة كورونا بشكل علمي وإنساني





برلمانية توضح الدور المأمول لمؤسسات المجتمع المدني فى مواجهة أزمة كورونا









لعب صندوق تحيا مصر دورًا بارزًا في تخفيف أعباء وآثار الأزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع هذا الملف على كاهله منذ أن تولى حكم البلاد.





وأكد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر أنه تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر.





وحول هذا الأمر ، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، باهتمام القيادة السياسية بمساعدة الاطقم الطبية ، ودعم الأسر محدودة الدخل و كذا الأولى بالرعاية في مصر.





فى البداية أشاد النائب، علي عبد الونيس السواح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود صندوق تحيا مصر، و إطلاقه المرحلة الخامسة من مبادرات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، لافتًا إلى أن ما يقوم به صندوق تحيا مصر من دور فعال وجهد كبير لتوفير المستلزمات الطبية والوقائية إلى جانب المستلزمات الغذائية وتوزيعها في مختلف محافظات مصر ، هو ما يجعل كل جهد هدفه العطاء ومساعدة الآخرين أمر أكثر أهمية عن ذي قبل.





وأشار " السواح " فى تصريحات خاصة لــ" صدى البلد" إلى أهمية الدور الذى لعبه صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية ، والذى تعاظم وتضاعف عدة مرات خلال السنة الأخيرة في لحظة تواجه الإنسانية جمعاء وفى وقت واحد ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، حيث كان في الصفوف الأولى للمواجهة، إلى جوار الحكومة المصرية التي نال أدائها في التعامل مع جائحة كورونا استحسان وإشادة العالم أجمع.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان على أن صندوق تحيا مصر، لعب دورًا محوريا في مساندة الدولة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير احتياجات مستشفيات العزل والحميات.





ووجه السواح الشكر لكل العاملين بصندوق تحيا مصر، مطالبًا الجميع بالتمسك بمواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات لتكتمل رسالة صندوق تحيا مصر ويكتمل دوره باعتباره كيان يجمع كافة الجهود من أجل خدمة كافة أبناء مصر.





من جانبه ثمنت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة التضامن بالبرلمان، الدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" منذ بداية أزمة كورونا لمساعدة الدولة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء، وذلك من خلال عدة مبادرات آخرها ، مبادرة " نتشارك من أجل الإنسانية"، وذلك لمساعدة الأطقم الطبية و دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة والتي تضررت بشكل واضح نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.





واشارت" عازر" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن صندوق تحيا مصر بمثابة مظلة للعمل المجتمعي، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد الجهود مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المسئولية المجتمعية، لعدم تضارب الجهود وترشيد الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية لها، مؤكدة على أن ملف الحماية الإجتماعية يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية.





وتابعت تصريحاتها قائلة:" الإدارة المصرية أدرات جائحة كورونا بشكل علمي و بشكل إنساني، لأن الانسان لابد أن يحيا حياة كريمة فى ظل الأزمات و الدولة المصرية حققت ذلك وبشكل واضح ، مشيرة إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هو هدف الدولة فى المقام الأول ، وهذا شيء يحسم للقيادة السياسية المصرية.





وأكدت النائبة على أن صندوق تحيا مصر يسعي دائمًا إلى تحقيق التكامل بين كافة أطراف الفئات المجتمعية ، والمساهمة الفعالة في المبادرات التي من شأنها تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية ، لاسيما في مثل الظروف التي نمر بها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب سعيه لتعزيز الشراكة مع كافة الجهات المعنية والمهتمة بتحسين أوضاع المجتمع في مختلف المجالات.





وفي نفس السياق قالت النائبة، بسنت فهمي عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن صندوق تحيا مصر يحظى بثقة القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا ، لما يقوم به من العديد من الأنشطة والمبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني ، والتغلب على كافة الظروف الصعبة بجانب إسهاماته في تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية.





وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلي أن صندوق تحيا مصر قام بدور جيد في هذا الأمر، لكن الأمر فى غاية الأهمية ويتطلب تكاتف كافة الجهود فى هذا الشأن، مطالبة بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وحشدها لتتلائم مع اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.





وتابعت تصريحاتها قائلة:" يجب على المجتمع المدني تفعيل الكثير من المبادرات لمساندة الدولة والمجتمع في مواجهة أزمة كورونا، ومن هذه المبادرات التي يجب أن تجد الكثير من الاهتمام والرعاية هى الدعوة إلى معالجة النتائج الاجتماعية للتداعيات الاقتصادية، من خلال إطلاق حملة من أجل حماية متوسطي الدخل.





وأكدت علي أننا اليوم فى أمس الحاجة للقيام بعمل مشروعات للمواطن لكي يتعايش ويتكسب، لتعويضه عن الضرر الكبير الذي ألحق به خلال الجائحة، مؤكدًا على أن هذا هو الدور الحقيقي للدولة ألا وهو المساعدة وتقديم يدِ العون للمنظمات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.





وأعربت عضو مجلس النواب عن تمنيها بتكثيف الجهود من أجل التغلب على هذه الأزمة التي باتت تهدد الجميع، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الجهود تقتضي وجود مجتمع مدني قوي له صلاحيات حقيقية ، ليكون بمثابة شريكًا فعليًا، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع من توقف العمل في بعض المجالات فى ظل أزمة يعاني منها كل شعوب العالم.





جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر قال إن المبادرة وفرت الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.





ولفت إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكدا على أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم





يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.