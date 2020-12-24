جامعة عين شمس: توفير خطوط إنترنت وباقات محمول للطلاب الأكثر احتياجًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

التقى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسى 2020/2021 للاستماع إلي مقترحاتهم وتقديم التهنئة لهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.









أكد الدكتور عبد الفتاح أن الجامعة شهدت نقلة نوعية في كل الخدمات المقدمة للطلبة ، حيث تم تطوير المدينة الجامعية باستثمارات كبيرة ، كما أن الجامعة اولت اهتمام كبير بقطاع تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد ، حيث أصبح نظام إدارة التعلم learning management system متاح في 15 كلية وتم التعاقد مع شركة محترفة لإدارته تلافيا لأي أعطال، موضحا ان الجامعة وفرت خطوط إنترنت وباقات المحمول لـ 7 آلاف طالب وطالبة من الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات بتمويل تجاوز ٥ مليون جنيه.





وأضاف أن النشاطات الفنية والثقافية ايضا شهدت نشاط ملحوظ واشتراك في كافة المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة.





وعن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة أشار إلي أنه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تم توفير بيئة صديقة لهم في 4 كليات بالجامعة، وخلال شهور قليلة سيتم تحقيق ذلك في جميع كليات الجامعة وبذلك ستصبح عين شمس أول جامعة مصرية تقوم بتجهيز المبانى بكل كلياتها لتصبح صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.





كما تحدث عن مسئوليات الاتحاد الحالي مؤكدا أنها مسئولية كبيرة، مقدما نصائح للطلاب بضرورة الاستماع إلي رأى الجماعه والتعبير عن إرادتها، والعمل على خلق مجتمع يغلب عليه روح التعاون والتمسك بقيم العمل الجماعى باعتبارهم حلقة الوصل بين الإدارة العليا للجامعة والطلبة الذين يمثلونهم.





وأكد عبد الفتاح سعود أن خريج جامعة عين شمس مميز ومؤهلاته تواكب سوق العمل ولذلك فهو عليه مسئولية مجتمعية وعليه أن يشارك في حل مشكلة الأمية التي يعانى منها المجتمع المصري داعيا الاتحاد الجديد لتبني هذه القضية باعتبارها تكليف وإنجاز عليهم تحقيق نجاح يحسب لهم، لافتا إلي أن كليتى التربية والبنات بجامعة عين شمس حققت نقلة نوعية في إطار محو الأمية مما جعل الجامعة رقم واحد على مستوى الجامعات المصرية في هذا الصدد .



