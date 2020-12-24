مع اقتراب العام الجديد.. أحمد مجدي: نأمل أن يكون العام القادم أفضل.. و2020 غير مأسوف عليها.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه خلال أيام قليلة ينقضي عام 2020 وتبدأ الاحتفالات بأعياد الميلاد مؤكدا أنه نتمنى أن يكون العام القادم أفضل من العام الحالي.
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن عام 2020 غير مأسوف عليها نظرا للأزمات التي حدثت بالعام من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أنه نأمل أن يكون العام القادم أفضل.
حرصت وزارة السياحة والآثار هذا العام على مشاركة الإخوة المسيحيين فرحتهم واحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث قامت فرق من مكاتب الوزارة في محافظات مصر بتوزيع الهدايا الرمزية والحلوى على الأطفال والكبار الذين ذهبوا للاحتفال بالعيد فى كنائس منطقة مصر القديمة ومجمع الأديان بالقاهرة، وأسوان والغردقة والمنيا والأقصر وأسيوط وسوهاج.
كما حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث كانت أولى زياراته هذا العام إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة لتفقد مستوى الخدمات السياحية بها ومشاريع التطوير في المناطق المحيطة بها.
وذلك في إطار برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة؛ حيث زار شجرة مريم والكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.
مؤكدًا أن الأعياد تظهر دائما التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم.
وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لملف إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تم ترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية على المسار.
فقد تم افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة بعد الانتهاء من ترميمها كما تم الانتهاء من أعمال ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد ابانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة.
كما حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث كانت أولى زياراته هذا العام إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة لتفقد مستوى الخدمات السياحية بها ومشاريع التطوير في المناطق المحيطة بها.
وذلك في إطار برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة؛ حيث زار شجرة مريم والكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.
مؤكدًا أن الأعياد تظهر دائما التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم.
وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لملف إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تم ترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية على المسار.
فقد تم افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة بعد الانتهاء من ترميمها كما تم الانتهاء من أعمال ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد ابانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة.