مع اقتراب العام الجديد.. أحمد مجدي: نأمل أن يكون العام القادم أفضل.. و2020 غير مأسوف عليها.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه خلال أيام قليلة ينقضي عام 2020 وتبدأ الاحتفالات بأعياد الميلاد مؤكدا أنه نتمنى أن يكون العام القادم أفضل من العام الحالي.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن عام 2020 غير مأسوف عليها نظرا للأزمات التي حدثت بالعام من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أنه نأمل أن يكون العام القادم أفضل.



