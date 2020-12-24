ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
تقرر إلغاء عزاء المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، والذي توفي اليوم الخميس إثر اصابته بفيروس كورونا.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من مسئولي مسجد الحامدية الشاذلية ما يفيد بصعوبة إقامة العزاء يوم الأحد المقبل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عيّن أحمد بكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقرر مسئولو النادي الأبيض إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة ثلاثة أيام.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرك جديد .. جرد خزينة الزمالك قبل تسليمها إلى اللجنة المؤقتة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

مسئولو الزمالك يتوجهون إلى مستشفى العجوزة عقب وفاة رئيس النادي

الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على رحيل رئيس النادي

بعد وفاة رئيسه بكورونا.. 5 قرارات عاجلة فى نادي الزمالك

رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور

ترشيحاتنا

خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

بشرى سارة.. الحكومة تتعاقد على 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

«المركزي»: حسم قرار احتساب رسوم عمولات البنوك.. الأحد المقبل

بيج رامي: "أقسم بالله إن ربنا اختار لي أحسن وقت عشان أتوج بالبطولة رغم فشلي السابق"

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

إصابة حماة الفنان محمد ثروت بجلطة فى المخ .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد