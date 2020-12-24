مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

تقرر إلغاء عزاء المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك، والذي توفي اليوم الخميس إثر اصابته بفيروس كورونا.
تلقى نادي الزمالك إخطارا من مسئولي مسجد الحامدية الشاذلية ما يفيد بصعوبة إقامة العزاء يوم الأحد المقبل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عيّن أحمد بكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.
وقرر مسئولو النادي الأبيض إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة ثلاثة أيام.