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أحمد مجدي: الوفد الليبي أكد جهود مصر للعمل على إنهاء الأزمة.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:24 م
الأعلامي أحمد مجدي
الأعلامي أحمد مجدي
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محمود محسن
أكد الأعلامي أحمد مجدي أن الوفد الليبي الذي زار مصر ثمن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت من أجل العمل على إنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن  مصر ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على  ضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا بما يضمن سلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مع الوفد الليبي الذي يضم 75 من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي، الذي حضر إلى مصر أمس الأول في زيارة تستغرق 4 أيام؛ لمناقشة سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لم شمل الشعب الليبي والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه.

وقال العميد خالد عكاشة رئيس المركز إن زيارة وفد الجنوب الليبي إلى مصر تعد من أهم الزيارات التي قامت بها الأطراف الليبية المختلفة إلى مصر سعيا للوصول إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا.
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