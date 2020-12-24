استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض للأسبوع الرابع في سينما زاوية

يستمر عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار تجاريًا في سينما زاوية للأسبوع الرابع، وذلك بعد الإقبال الجماهيري الكبير على عروض الفيلم التي انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر.





علقت المخرجة نجوى نجار على الاحتفاء بالفيلم واستمرار عروضه قائلة: " أنا سعيدة جدًا بأن الفيلم حصل على انطلاقة تجارية ناجحة، وما يزيد من شعوري بالسعادة هو أن الأمر يحدث في وسط الجمهور المصري وفي سينما زاوية، وأتمنى أن تستمر عروض الفيلم لأطول فترة ممكنة، وأن تصل إلى الدول العربية الأخرى، وذلك في ظل التزام دور العرض بالاجراءات الاحترازية نظرًا لتفشي وباء الكورونا".





وكان الفيلم قد تلقى إشادة نقدية كبيرة منذ بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش "شيق، أداءاته الرئيسية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقًا"، بينما وصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "فيلم عصري، ذو طابع بصري مختلف"، وكتبت سكرين ديلي أيضًا "ممتع للجمهور".





وفاز بين الجنة والأرض خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.





الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.





الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.





نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.





نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.





مواعيد العرض

الأربعاء 23/12: 12:30 مساءً – 6:30 مساءً – 9:30 مساءً

الخميس 24/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً

الجمعة 25/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً

السبت 26/12: 12:30 مساءً - 3:30 مساءً

الأحد 27/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً

الاثنين 28/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً