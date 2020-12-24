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أخبار العالم

أوروبا ستجنى ثمارها.. ماكرون يرحب بإبرام اتفاق البريكست مع بريطانيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:22 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والذي يُعرف بـ"البريكست".

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد جنت كل من الوحدة والصمود الأوروبيان ثمارهما.. وتعتبر الصفقة مع المملكة المتحدة ضرورية لحماية مواطنينا وصيادي الأسماك والمنتجين لدينا".

وأضافك "سوف نتأكد من أن هذا هو الحال.. أوروبا تتحرك إلى الأمام ويمكنها أن تتطلع إلى المستقبل موحدة وذات سيادة وقوية".

وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلهما أخيرا، لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية وبريطانية، قولها إن المملكة المتحدة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا.

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيبقى يعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الحفاظ على السيادة كان جوهر مفاوضات بريكست، معربة عن الاستعداد لتنفيذ اتفاق بريكست.
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