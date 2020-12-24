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أخبار العالم

إجراءات متميزة ومبتكرة.. إشادة دولية بصحة دبي بشأن مكافحة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:22 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
اشاد اتحاد المستشفيات الدولي بهيئة الصحة بدبي بعد نجاحها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأفادت وكالة الانباء الإماراتية "وام" بأن هيئة الصحة بدبي حصلت على تكريم برنامج الواجب للكوادر الطبية العاملة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد " Beyond the Call of Duty for COVID-19 " التابع لاتحاد المستشفيات الدولي عن خطة عملها للاستجابة لـ" كوفيد -19 " إلى جانب أكثر من 100 مستشفى من 28 دولة.

كما تمكنت هيئة الصحة بدبي من الحصول علي  شارة التقدير بعد مراجعة شاملة للجنة المراجعة الدولية المكونة من 16 خبيرا في الصناعة من قطاع الرعاية الصحية.

وفي ذات السياق أشارت الوكالة الي حصول برنامج درع دبي التابع لهيئة الصحة بدبي على التقدير للاستجابة بشكل استباقي من خلال الإجراءات المتميزة والمبتكرة في مواجهة الجائحة بجانب تكريم مستشفيات هيئة الصحة بدبي ممثلة بمستشفى راشد ولطيفة للنساء والأطفال لخطة عملهم المتميزة للاستجابة.

وكان برنامج درع دبي التابع لهيئة الصحة بدبي، تخذ إجراءات استباقية في وقت مبكر من يناير 2020 للتأرجح في إجراءات سريعة لزيادة السعة وتقليل انتشار الفيروس في المجتمع وزيادة قدرة الاختبار إلى الحد الأقصى وشراء الأدوية في الوقت المناسب وجميع الأدوية اللازمة المعدات بكميات كبيرة ووضع الاستراتيجيات من حيث مرافق وإجراءات العزل.
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