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توك شو

لحظة انقسام أكبر جبل جليدي عائم في العالم .. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:23 م
انقسام جبل
انقسام جبل
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو  رصد انقسام أكبر جبل جليدي عائم في العالم. 

والتقطت طائرة "A400M" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني صورا جوية فوق المحيط الأطلسي الجنوبي لأحد أكبر الجبال الجليدية في العالم المعروف باسم A68a بعد ورود أنباء عن تفككه.

وسجلت الطائرة البريطانية جبلا جليديا جديدا انفصل عن A68a وسمي A68d وهو يبعد حوالي 30 ميلًا بحريًا عن جزيرة جورجيا الجنوبية.

وسبق أن أظهرت صور الأقمار الصناعية  مؤخرأ شقوقا على طول لوح الجليد، ولكن بحلول يوم الثلاثاء الماضى ، ظهر جبلان جليديان جديدان من A68a - بعد أيام فقط من انفصال جزء كبير من الجزء الشمالي منه.
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