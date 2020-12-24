بعد "يا زين".. السعودي فهد الهايم يستعد لطرح ألبومه

أطلق الفنان السعودي فهد الهايم مؤخرا أغنية من الفلكلور الشعبي السعودي بعنوان "يا زين" وصلت عدد مشاهداتها إلى ما يقرب من مليون مشاهدة وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية من كلمات فلكلور وألحان محمد بوجابر وتوزيع مشعل الهاجري (عزوف) ومكساج وسيم حسن توزيع ديجيتال شركة قنوات وتم تنفيذ العمل في استوديو صوت العالم بإشراف المهندس إبراهيم الحمدان.





وعلي الجانب الآخر يحضر الهايم ميني ألبوم سيكون له النصيب الأكبر من حيث الألحان وسيتعاون من خلاله مع أسماء كبيرة على مستوى الشعراء والتوزيع الموسيقي ما بين الخليج والوطن العربي بشكل عام علي أن يطرحه على شكل أغان منفردة مطلع 2021، كما يستعد لتصوير فيديو كليب جديد سوف يطرحه قريبا.





وشارك فهد مؤخرا في احتفالات اليوم الوطني السعودي على مسرح منتزه الملك عبدالله البيئي، وهو أحد أعضاء قسم الموسيقى في جمعية الثقافة والفنون السعودية وأنتج أول عمل غنائي له في عام 2014 بعنوان مقهور كلمات الشاعر المعروف صالح الريان والملحن السعودي المعروف خالد النادر.



