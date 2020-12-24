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رياضة

أمير مرتضى منصور ينعى المستشار أحمد البكري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:50 م
امير مرتضى منصور
امير مرتضى منصور
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مصطفى كرم
نعى أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك. 


ونشر امير مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للراحل احمد البكري وعلق عليها قائلا "‏خالص التعازي لأسرة المستشار أحمد البكري .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.




وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
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