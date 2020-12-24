مفاجأة.. استقالة طلعت يوسف من تدريب الإسماعيلى ومحاولات لإقناعه بالبقاء

فى مفاجأة من العيار الثقيل ، تقدم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى باستقالته من تدريب الدراويش اليوم ورفض خوض التدريب.





وسادت حالة كبيرة من الغضب على طلعت يوسف بسبب محاولات البعض التدخل فى أمور تخص الجهاز الفنى وهو ما رفضه بشكل قاطع وأكد استقالته من تدريب الفريق ورفض خوض التدريبات .





ويحاول مجلس الإسماعيلى الآن الوصول إلى حلول مع طلعت يوسف لمنع رحيله عن الفريق وعدم الاستقالة خاصة وأن قرار تعيينه لم يمر عليه أيام قليلة.





وكان الإسماعيلى أعلن تولى طلعت يوسف تدريب الفريق خلفا للبرازيلى ريكاردو والذى تقرر رحيله عقب هزيمة الدراويش من الجونة فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.