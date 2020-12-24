محلل سياسي بأمريكا: تخبط في المشهد العام بـ الولايات المتحدة.. فيديو

قال الدكتور إحسان الخطيب استاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت الأمريكية، أن هناك تخبطا فى المشهد العام داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أنه منذ حملة ترامب الانتخابية والفوز بانتخابات 2016 كان هناك ادعاء بأن الجانب الروسي داعم له.









وأضاف الخطيب خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن ترامب هو من يحدد السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن تلك السياسة تحولت للتركيز على الخطر الصينى والإيراني وليس الروسي فقط.





وتابع استاذ العلوم السياسية من جامعة موريستيت الأمريكية أن الرئيس الأمريكي ترامب لديه قناعات كبيرة بأنه خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة.







