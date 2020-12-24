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محلل سياسي بأمريكا: تخبط في المشهد العام بـ الولايات المتحدة.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:34 م
الرئيس الأمريكى دونالد
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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محمود محسن
قال الدكتور إحسان الخطيب استاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت الأمريكية، أن هناك تخبطا فى المشهد العام داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أنه منذ حملة ترامب الانتخابية والفوز بانتخابات 2016 كان هناك ادعاء بأن الجانب الروسي داعم له.


وأضاف الخطيب خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن ترامب هو من يحدد السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن تلك السياسة تحولت للتركيز على الخطر الصينى والإيراني وليس الروسي فقط.

 
وتابع استاذ العلوم السياسية من جامعة موريستيت الأمريكية أن الرئيس الأمريكي ترامب لديه قناعات كبيرة بأنه خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 


وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة قرارات بالعفو عن 15 شخصًا، بينها عفو رئاسي عن المستشار السابق بحملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.


وكان جورج بابادوبولوس متهما بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن تواطؤ محتمل مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016.


واعترف بابادوبولوس البالغ 31 عاما بالكذب على المحققين بشأن توقيع اجتماعه مع وسطاء يعملون لصالح روسيا.

  
كما أصدر ترامب عفوا رئاسيا عن أليكس فان دير زوان، صهر الملياردير الروسي الألماني خان والمحكوم عليه بالسجن لمدة 30 يومًا وغرامة 20 ألف دولار بتهمة الكذب على المحقق الخاص روبرت مولر.


وسبق وأن عفا ترامب عن 15 شخصا بينهم 3 نواب جمهوريين سابقين، كما خفف بعض الأحكام الصادرة على 5 متهمين آخرين.
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