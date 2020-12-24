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فن

هاني رمزي يحتفل بعيد الميلاد المجيد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:06 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
احتفل الفنان هاني رمزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد الميلاد المجيد.

ونشر هاني رمزي صورة له بجوار شجرة الميلاد وعلق قائلا " عيد ميلاد مجيد".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.


وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.
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