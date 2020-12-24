ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الهئية العامة للتأمين الصحى تزف بشرى لأهالى الأقصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:31 م
حسام صادق المدير
حسام صادق المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الشامل
Advertisements
أسامة علي
قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إنه جار تجهيز مستشفيات محافظة الأقصر لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة.

وتابع صادق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا نيوز"، أن المستشفيات بالأقصر فى المرحلة النهائية للتجهيز، إضافة إلى وحدات الرعاية والتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية  من القطاع الخاص.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنه جار تديبر الأطقم الطبية وجميع الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة الجديدة تزامنا مع تجهيز المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع معيط التاريخ يُسَّجل هذا المشروع القومى الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها.. فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين: الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المدير التنفيذى للهيئة: التأمين الصحى الشامل يُغطى الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية وغيرها

وزير المالية: الموقف المالى للتأمين الصحى الشامل قوى.. ويؤهلنا للتوسع فى المحافظات تدريجيًا

تطبيق التحول الرقمي بـ التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: لا يوجد سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين.. وتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية

التأمين الصحي الشامل: أغلى عملية جراحية في مصر لا يدفع فيها المواطن أكثر من 300 جنيه

التأمين الصحي: توفير الخدمات والرعاية الصحية للمصريين يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية

وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يدرس التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة

ترشيحاتنا

من الملزم باستضافة الأم الابن أم الابنة.. الإفتاء ترد

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

محمد صلاح ثالثا.. صحفي سكاي سبورتس العالمية يختار لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم

خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

رغم انفصالهما.. مجدي الهواري يوجه رسالة إلى غادة عادل

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد