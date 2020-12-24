الهئية العامة للتأمين الصحى تزف بشرى لأهالى الأقصر





وتابع صادق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا نيوز"، أن المستشفيات بالأقصر فى المرحلة النهائية للتجهيز، إضافة إلى وحدات الرعاية والتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص.





وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنه جار تديبر الأطقم الطبية وجميع الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة الجديدة تزامنا مع تجهيز المستشفيات.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل.





وتابع معيط التاريخ يُسَّجل هذا المشروع القومى الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها.. فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين: الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.

قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إنه جار تجهيز مستشفيات محافظة الأقصر لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة.