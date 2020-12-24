برلماني: الحكومة تدعم قطاع السياحة لمواجهة تداعيات كورونا.. فيديو

قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة فى البرلمان، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قرارات لدعم قطاع السياحة فى فترة فيروس كورونا، وتمثلت في إعفاء المشروعات السياحية من الضريبة العقارية من يناير حتى 30 إبريل2021، وأيضًا تأجيل سداد مستحقات وعمل جدولة للديون والمستحقات.









وتابع صدقى خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث " أن أى قرارات تصدرها الحكومة لدعم قطاع السياحة هى بمثابة "جرعة إنعاش" بعد أن عانت كثيرًا ليس فقط فى فترة جائحة كورونا إنما منذ أحداث ثورة يناير.









وأكد رئيس لجنة السياحة فى البرلمان، أن قطاع السياحة شهد فى عام 2019 طفرة ملحوظة فى عودة السياحة إلى مصر من جميع أنحاء العالم، حتى ظهرت جائحة فيروس كورونا عام 2020، مضيفًا أن فترة جائحة كورونا من أصعب ما يمكن بالنسبة للفترات السابقة مثل إنفلونزا الطيور والخنازير والأزمة المالية.









وأوضح أن قطاع السياحة ليس "هش" كما يعتقد البعض لأننا لم نستخدم الموارد الحقيقية لدعم قطاع السياحة، ولكننا اعتمدنا على نمطين فى السياحة وهو نمط السياحة الثقافية ونمط السياحة الشاطئية والترفيهية.









وأضاف أن هناك أنواعا للسياحة لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من حدوث أى أزمات اقتصادية أو صحية ، هي السياحة التعليمية والدينية والصحية والرياضية ، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة لدعم هذه السياحات وتدعيمها بشكل كبير.









وتابع صدقى أن هناك العديد من القرارات أصدرتها الحكومة بداية من أزمة جائحة كورونا، أهمها كان عدم تسريح العمالة بالرغم من أن 98% من قطاع السياحة قطاع خاص.









ولفت "صدقى" إلى أن قرارات الحكومة جيدة ولكن نريدها على أرض الواقع لأن قطاع السياحة يعانى وهناك العديد من المبادرات لم تنفذ ، مضيفًا أن قطاع السياحة يدفع 1% للطوارئ ودعم من قبل العاملين فى ظل جائحة كورونا.









وأشار " صدقى " إلى أنه من الضرورى النظر إلى المستثمر السياحى بنظرة واقعية وحقيقية ، مضيفًا أنه لا يوجد أى تمويل او قروض من قبل البنوك استثمارات السياحة ، مؤكدًا على أنه من الضرورى مراعاة رعاية مشاكل الشركات السياحية والمستثمرين .