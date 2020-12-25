برلماني: لا يوجد لقاح لعلاج كورونا ليس له أعراض جانبية

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا أصبحنا الان أمام 4 لقاحات تم الإعلان عنهم لمواجهة فيروس كورونا و أصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح توافق عليه منظمة الصحة والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة بعد لقاح بيونتيك وفايزر ، ووافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح سينوفارم الصينيى وينتظر لقاح أسترازينيكا الموافقة عليه.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يوجد أى لقاح لعلاج فيروس كورونا ليس له أى اعراض جانبية ، وبالتالى فلا داعى لتخوف المواطنين من تناول لقاح كورونا.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا تم توفيرها فى أكثر من دول فى العالم ، إلا انه لم يحصل عليه أشخاص كثيرة .

وكان قد كشف محمد معيط، وزير المالية، عن التعاقد على 30 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا، ليصبح اجمالي تعاقدات الحكومة حوالي 50 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا.





وأكد وزير المالية، مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، ، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة «التأمين الصحى الشامل»، لافتًا إلى أن التاريخ يُسَّجل هذا المشروع القومى الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها.. فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين: الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.





وقال معيط، إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جرئ ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى نوفمبر ٢٠١٩، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا أسمى آيات التقدير والامتنان للرئيس السيسى، الذى يقدم كل الدعم لهذا المشروع التاريخى، ويحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذه؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر؛ ليؤكد سعيه الدؤوب لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.





وأضاف: تحية واجبة للشعب المصرى العظيم، الذى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك فى مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصرى بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها فى نسق متكامل يتناغم مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».



