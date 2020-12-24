أحمد مجدي يكشف وصية مارادونا الأخيرة قبل وفاته .. فيديو

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن المحامي الخاص بمارادونا كشف عن تلك الوصية: "بعد تحليل عميق، وأود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز، والتذكارات، والأشياء الشخصية المرتبطة بي".

كشف محامي أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا عن وصية غريبة تركها النجم الأرجنتيني الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا.





وقال ماتيس مورلا محامي دييجو مارادونا إن الأسطورة الأرجنتيني طلب في وصيته تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف، مثل زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، الذي لا تزال جثته محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء بموسكو منذ عام 1924.





وبحسب صحيفة "ذا صن" كتب مارادوان وصية في 13 أكتوبر، قبل أسابيع من وفاته، قال خلالها "بعد تفكير عميق.. أود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف.. وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والتذكارات ومتعلقاتي الشخصية حتى استمر في استقبال المشاعر الطيبة من الجمهور في ذلك المكان".



