ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد مجدي يكشف وصية مارادونا الأخيرة قبل وفاته .. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:42 م
مارادونا
مارادونا
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو ارماندو مارادونا أوصى قبل وفاته بتحنيط جسده ليعرض للجمهور في أحد المتاحف بعد أسابيع من رحيله.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن المحامي الخاص بمارادونا كشف عن تلك الوصية: "بعد تحليل عميق، وأود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز، والتذكارات، والأشياء الشخصية المرتبطة بي".

كشف محامي أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا عن وصية غريبة تركها النجم الأرجنتيني الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا.

وقال ماتيس مورلا محامي دييجو مارادونا إن الأسطورة الأرجنتيني طلب في وصيته تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف، مثل زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، الذي لا تزال جثته محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء بموسكو منذ عام 1924.

وبحسب صحيفة "ذا صن" كتب مارادوان وصية في 13 أكتوبر، قبل أسابيع من وفاته، قال خلالها "بعد تفكير عميق.. أود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف.. وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والتذكارات ومتعلقاتي الشخصية حتى استمر في استقبال المشاعر الطيبة من الجمهور في ذلك المكان".

وأوضحت الصحيفة أنه يجري التفكير في تشييد "ضريح" لمارادونا في مكان ما حتى يزوره المشجعين، وفقا لماريو بودري، محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إيطاليا ينعي مارادونا: وداعًا أيها البطل الأبدي

بث مباشر.. مراسم وداع أسطورة كرة القدم مارادونا بالقصر الرئاسي الأرجنتينى

شاهد.. تغطية نعش مارادونا بملابسه الرياضية مع المنتخب الأرجنتيني

محامي مارادونا يعلن مفاجأة حول سبب وفاته

جريمة قتل.. التحقيق مع طبيب «مارادونا» في وفاته غير الطبيعية

سيبقى حيًا.. صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية..هل تنجح الفكرة؟

ترشيحاتنا

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

أمني وأماني ومأمني.. محمود عبد المغني يغازل زوجته على انستجرام

الموجة الثانية من كورونا.. بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

للاحتفال في البيت.. 5 خطوات بسيطة لتزيين المنزل في الكريسماس

الوهن العضلي .. النساء الأكثر عرضة وله 7 أعراض