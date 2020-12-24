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أحذر الأطعمة المغلفة.. استشاري أطفال يعطي نصائح للحفاظ على أسنان أولادك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:41 م
طقل
طقل
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قال الدكتور أحمد قطب استشارى طب أسنان الأطفال، إنه يوجد العديد من الأطعمة المغلفة بها مواد حافظة وألوان صناعية مضرة بالصحة العامة وأسنان الأطفال، مضيفًا أن السكر المضاف لهذه المواد يتم تحويله إلى حامض من خلال الميكروبات الموجودة فى الفم مما يساعد على تسوس الأسنان بشكلًا سريعًا.

وأكد "قطب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العيادة  على فضائية "Ten” أن الحامض الذى ينتج فى الفم نتيجة السكريات الموجودة فى المواد الحافظة وتفاعلها مع الميكروبات الموجودة فى الفم، يعمل على "تسوس الأسنان" فى أول نصف ساعة من تناول هذه السكريات .

وشدد "استشارى طب أسنان الأطفال على أنه من الضروري التقليل من كمية السكريات وأخذها مره واحدة فى اليوم بكميات قليلة بعد وجبات الأكل مباشرةً ، مع ضرورة الابتعاد عن أخذ السكريات فى الفترات التى بين الوجبات ، مؤكدًا أن السكريات الموجودة فى الفواكه أفضل بكثير من الأطعمة التى تحتوى على سكريات صناعية.

وأضاف " قطب" أن المشروبات الغازية الحامضية أيضًا من أخطر الأشياء التى تساعد على تسوس الأسنان بشكل سريع ، وشدد على  انه من الضروري الابتعاد عنها واستبدالها بالعصائر الطبيعية  بعد الوجبات مباشرةً أيضًا وليس بين الوجبات.
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