هونر تحدد موعد الإعلان عن هاتف Honor V40 العام القادم

تستعد شركة هونر Honor، للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor V40، خلال الشهر المقبل حيث اشارت أحدث التسريبات على موقع ويبو الصيني Weibo، أن الهاتف الذكي سيصبح رسميا في يوم 12 يناير القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشر أحد المسربين على موقع التواصل الصيني الشهير "ويبو"، لقطة شاشة لهاتف Honor V40، المرتقب والذي ظهر في اختبار تجريبي للشاشة أثناء استخدام الألعاب، والتي ستأتي بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية.





ومما يؤكد صحة التسريبات السابقة بأن سلسلة V40 الجديدة من هونر، ستجلب معدل تحديث بتردد 120 هرتزا، وأشارت بعض التسريبات أن هاتف Honor V40 يحمل الاسم الرمزي YORK.





وقد كشفت قاعدة بيانات الوكالة الصينية 3C، أن هاتف Honor V40 الذي يحمل النموذج رقم YOK-AN10، سيقدم دعما لتقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف بمعالج من نوعDimensity 1000 +.





وأظهرت بعض التسريبات المصورة أن هاتف V40، سيأتي بتصميم شاشة منحنية مع ثقب عريض مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بإعداد مزدوج.





وبينما الجزء الخلفي من الجهاز، سيكون به إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، والتي ستأتي بتصميم دائري شبيه بهاتف ميت 30 من هواوي، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 .





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Honor V40 سيأتى بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، وبجودة عرض +FullHD.