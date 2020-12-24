عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

7 أعوام فقط كانت كافية كي يصبح طفل أوغندي أصغر طيار في العالم، الذي نجح في التحليق ثلاث مرات بطائرة من طراز سيسنا 172 ، ليصبح حديث وسائل الإعلام في أوغندا وكذلك حول العالم.





غراهام شيما طفل أوغندي لديه مهارات مميزة في التدريب على قيادة الطائرات، أدهش الجميع بقدرته على تشغيل وقيادة الطائرة عدة مرات، واهتمامه بهذا الأمر منذ كان عمره ثلاثة أعوام فقط.





لم ينتظر غراهام شيما أن يصبح شابًا كي يستطيع تحقيق حلم الطيران، لكنه بدأ في سن مبكرة، فيحلم بأن يصبح طيارا ورائد فضاء كما يحلم بأن يذهب للمريخ يومًا ما ، بحسب وكالة رويترز .









بداية شغف الطفل الأوغندي بعالم الطائرات جاءت منذ أن كان عمره 3 أعوام ، وكان يلعب في حديقة المنزل في ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا ، وشاهد طائرة هليكوبتر خاصة بالشرطة تقترب من مستوى شديد الانخفاض حتى أطاحت بسقف منزل جدته .





من وقتها وبدأ الطفل يطرح العديد من الأسئلة على والدته حول عالم الطائرات وكيفية تشغيلها والتحليق بها، ومن هنا قررت والدته أن تنمي شغف ابنها لعله يصبح طيارًا ماهرًا في المستقبل .

وتواصلت والدة الطفل مع أكاديمية طيران محلية وبدأ غراهام يتلقى دروسا في المنزل عن أجزاء الطائرة ومصطلحات الطيران، وبعد خمسة أشهر من الدراسة النظرية دفعت الأم مقابل حصول طفلها على دروس عملية في الطيران.

وبحسب وكالة روتيرز ، قال الطفل الأوغندي : "مثلي الأعلى هو إيلون ماسك، وأحبه لأنني أريد أن أتعلم منه ما يتعلق بالفضاء وأن أسافر معه إلى الفضاء وأن أصافحه".