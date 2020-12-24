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توك شو

كورونا يغير مشهد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في السعودية.. تفاصيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:06 م
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات
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قسم التوك شو
عرضت فضائية" العربية نيوز" تقريرًا يوضح التحول الذى حدث فى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى المملكة العربية السعودية فى العديد من القطاعات أهمها قطاعات التعليم و الصحة والأعمال.

وأوضح التقرير أن شركة "أس تى سى" السعودية قامت بتحويل جائحة كورونا من تحد إلى فرصة لتسريع عملية التحول الرقمي فى مختلف  القطاعات والصناعات فى السعودية كما هو الحال فى جميع أنحاء العالم لمحاولة إيجاد طرق بديلة لأستمرار أعمالها. 

وأكد التقرير أن إطلاق خدمات الجيل الخامس فى المملكة دعمت المشهد التقنى فى السعودية فى 2020 علاوة على ذلك أدت هذة التطورات إلى إنتاج منتجات جديدة وزيادة الإنفاق من قبل اللاعبين الرئسيين فى السعودية مما أدى إلى تعزيز نمو السوق.

من جانبه قال "عمر النعمانى " الرئيس التنفيذى لشركة "أس تى سى"  خلال التقرير أن الشركة تقدم حلولا موثوقة وأمنه من خلال 8 مراكز بيانات موزعة فى المملكة السعودية وتدار بقيادات سعودية مؤهلة، مؤكدًا أنهم يعملون على إضافة 4 مراكز بيانات إضافية لتكون الطاقة الأستعابية تصل إلى 12 مركزًا ولدرجة استعابية بحجم 37 ميجا مضيفاُ أنهم لم يكتفون بذلك بل هم أيضًا يقدمون خدمات رقمية  متكاملة من تصميم وتنفيذ وتشغيل.

وأضاف "النعمانى " أنه تم إنشاء أيضًا لمراقبة الأنظمة وأمن المعلومات مضيفًا أنهم يقدمون خدمات متقدمة مثل إنترنت الاشياء والأمن السبيرالى والذكاء الأصطناعى.

وتابع التقرير أن شركات الاتصالات السعودية شهدت نقلة نوعية كونها مشغل اتصالات ولاعب حيوى ورئيس فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ككل ،لتعزيز عملية التحول الرقمى.

وفى هذا الصدد قالت "فيّ بنت عبد الله أل شيخ" مدير عام تطوير المنتجات لشركة "أس تى سى" إن خدمة التوقيع الرقمي مكنتهم من استبدال 64 ألف ورقة يتم توقعيها بشكل سنوى بشكل آمن وموثوق .

وأضافت "فيِّ"  إن من ضمن الخدمات المهمة فى التحول الرقمى هى "الطب الاتصالى وهو الإجابة على كل الاستفسارات الطبية عن طريق الكاميرا ، وأيضا خدمة أخرى تسمى الصور الطبية فأصبح بدلًا من الأنتظار 4 ساعات للانتهاء الأشعة المقطعية الآن فقط فى 30 دقيقة يتم الانتهاء منها.

وأوضح التقرير أن " المملكة العربية السعودية" صعدت 40 مرتبة فى مؤشر البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات فى مسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة لتحتل المرتبة 27 عالميًا و المرتبة رقم 8 بين دول مجموعة العشرين.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يصل إجمالى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والأتصالات إلى 37 مليار دولار فى هذا العام ، مضيفًا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  ستساهم بحوالى 5% من الناتج المحلى للسعودية و 8% من الناتج المحلي الإجمالى غير النفطى فى 2022 وفقًا لمجموعة أكسفورد للاعمال.
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